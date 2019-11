Crianças que perdem o café da manhã pontuam pior em testes de intelectuais do que as demais, diz pesquisa

Um estudo assegura que o café da manhã é a principal refeição quando o tema é o desenvolvimento intelectual das crianças.

A pesquisa foi conduzida pela Universidade de Leeds e analisou o desempenho de 300 alunos do ensino básico na região de West-Yorkshire, no Reino Unido.

Os resultados mostraram que as crianças que comiam regularmente a primeira refeição do dia tinham notas melhores que os colegas com hábitos distintos.

De acordo com o estudo, cerca de 30% das crianças não comem nada antes de ir para a escola.

Dra. Katie Adolphus, pesquisadora-chefe e líder da pesquisa, diz que os resultados mostram o quanto as crianças que não comem cedo estão em desvantagem em relação às demais.