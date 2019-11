Astronauta da NASA registra impressionante imagem da Terra desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante imagem desde o espaço.

O registro foi divulgado pela americana Christina H. Koch no Twitter. Ela atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

No registro, é possível ter uma vista panorâmica do sul da Patagônia. De acordo com a astronauta, a equipe monitora as geleiras por meio de imagens. Confira o arquivo espetacular:

Bird’s eye views of Southern Patagonia. Science through the lens as we monitor glaciers with photography from the @Space_Station. pic.twitter.com/XhO85pXy3E — Christina H Koch (@Astro_Christina) November 19, 2019

