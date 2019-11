Aplicativo WhatsApp aperta o cerco contra usuários problemáticos

O aplicativo de mensagens WhatsApp apertou o cerco contra usuários problemáticos. Relatórios recentes sugerem que várias contas foram banidos do aplicativo.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma proibiu várias pessoas de usarem o app, já que elas estavam em grupos com nomes maliciosos.

O primeiro relatório foi encontrado no Reddit, onde o usuário publicou um post sobre o bloqueio. Outro perfil também afirmou que estava em um grupo da universidade, com cerca de 100 participantes, e passou pelo problema. Todos os membros foram misteriosamente banidos.

Quando os usuários tentaram acessar o WhatsApp, eles receberam uma resposta automática, explicando que foram proibidos por violarem os “Termos de Serviço”.

Nesse caso, alguém que foi banido não pode realizar nenhuma medida contraria. A pessoa também fica forçada a alterar o número de telefone, perdendo o histórico de mensagens.

Segundo o site, a medida parece que afeta grupos antigos ou grupos com um muitos participantes, com um assunto malicioso.

Provavelmente, esta é a única maneira que o app pode usar para detectar grupos maliciosos, visto que bate-papos e chamadas são criptografadas de ponta a ponta. Confira:

