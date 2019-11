Street Fighter V: Champion Edition chega no próximo ano para PlayStation 4

O game Street Fighter V: Champion Edition, prevista para o próximo ano, chegará para PlayStation 4 (PS4) e terá todo todo o conteúdo do lançamento original e Street Fighter V: Arcade Edition (excluindo as roupas Fighting Chance, de colaboração com marcas e o Capcom Pro Tour DLC).

De acordo com informações da Sony, a edição também inclui cada personagem, estágio e roupa que foi lançada após a Arcade Edition e que serão lançadas com a Champion Edition.

Com 40 personagens, 34 estágios e mais de 200 roupas, Champion Edition é a versão mais robusta de Street Fighter V a sair. Veja trailer de divulgação:

Todas as atualizações de balanço e adições de modos de jogo serão gratuitas para quem já possuir Street Fighter V. E de fato, todas as novas V-Skills (V-Skill II) estão sendo adicionadas para cada personagem e, junto a nova atualização de balanço, serão gratuitas para jogadores em dezembro.

Todos os personagens de DLC ainda podem ser comprados separadamente ou ganhados sem custos ao completar os diversos desafios do jogo e recebendo Fight Money.

A Champion Edition também traz o retorno de Gill, mestre do Fogo e do Gelo, que pode controlar ambos com balanço elemental perfeito. Todos os seus ataques normais pesados, e todos exceto um de seus movimentos especiais, possuem um alinhamento elemental.

“Quando Gill dá um soco forte, ele estará coberto de chamas, e quando voar para cima com um chute direto, ele acertará seus inimigos com força congelante”, revela a descrição.

“Gill será revelado ao mundo como parte da Street Fighter V: Champion Edition em 14 de fevereiro de 2020, ou pode ser comprado separadamente a partir de dezembro via DLC ou Fight Money”. Confira trailer:

Com informações da Sony

