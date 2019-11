Os signos do zodíaco que tendem a ter almas antigas

Alguns signos do zodíaco são almas antigas, que parecem valorizar a sabedoria, conhecimento e experiências como quem já carrega em si muitos anos de vivência.

Confira:

Capricórnio

Desde a infância, os capricornianos se adaptam aos ambientes e buscam adotar a experiência dos mais velhos, podendo sugar sua sabedoria e aplicá-la. Algumas atitudes responsáveis e de interpretação o fazem “amadurecer” mais cedo, por isso, muitas vezes são amigos dos seus pais e independentes.

Virgem

Desde o cedo o virginiano gosta de ser levado a sério e pode ter atitudes de quem sempre é motivado por um objetivo e um olhar analítico sobre o mundo. Além disso, este signo tenta sempre captar a utilidade e ensinamentos por trás dos acontecimentos, operando de maneira lógica como se já tivesse passado por tudo isso antes.

Peixes

O pisciano precisa confiar para se abrir, mas possui uma personalidade sensível, profunda e que é guiada por aspectos realmente importantes, não se surpreendendo com as coisas supérfluas. Este signo carrega sempre um mundo sonhador e bastante amplo internamente, como quem acumula experiências e sentimentos não apenas desta vida e além do seu tempo.