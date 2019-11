Narcos: Rise of the Cartels chega nesta semana para PlayStation 4

O game Narcos: Rise of the Cartels, desenvolvido pela Kuju Entertainment, chega nesta semana para PlayStation 4 (PS4).

A informação foi revelada pela Sony. Em comunicado, a empresa revelou alguns detalhes do jogo que será liberado para a plataforma.

“Narcos: Rise of the Cartels é um jogo de ação e estratégia brutal baseado na série da Netflix”, revela a descrição do game.

“Explore a primeira temporada inteira de ambos os lados, cada um com sua própria história”, explica a apresentação.

“Junte-se aos narcos e aumente o império dos cartéis, ou faça parte do DEA e derrube tudo”. Confira trailer de divulgação:

