Galaxy Match: ferramenta da Samsung ajuda consumidor a escolher smartphone na Black Friday

A Samsung preparou um portfólio de smartphones para a Black Friday deste ano. E, para auxiliar os consumidores na busca pelo aparelho ideal, a empresa disponibiliza o Galaxy Match, uma ferramenta online que ajuda o usuário a definir qual smartphone oferece a melhor experiência de acordo com as expectativas e necessidades.

Interativa, a solução é baseada em um questionário ao consumidor. Ao todo, são cinco perguntas sobre: usabilidade (você precisa de um smartphone que esteja preparado para:), câmera (como você usa sua câmera?), tela (qual é o tamanho da sua tela ideal?), bateria (e no fim do dia, como está a bateria do seu smartphone?) e preço (quanto vale seu Galaxy dos sonhos?).

Como revelado pela empresa, no final, seguindo as respostas do usuário, a ferramenta aponta qual é o Galaxy ideal.

Com informações da Samsung