Por que a vitamina F é importante? O que é e quais os principais benefícios?

A vitamina F não é uma vitamina no sentido tradicional da palavra.

Em vez disso, vitamina F é um termo para duas gorduras: ácido alfa-linolênico (ALA) e ácido linoléico (LA). Eles são essenciais para as funções corporais regulares, incluindo aspectos da saúde do cérebro e do coração.

ALA é um membro da família ômega-3, enquanto LA pertence à família ômega-6. Fontes comuns de ambos incluem óleos vegetais, nozes e sementes.

Nos últimos anos, a consciência com relação ao consumo do ômega-3 tornou-se popular, isto porque os supostos benefícios se mostravam bom demais para recusar.

Benefícios potenciais para a saúde da Vitamina F

Segundo o sítio estrangeiro Health Line, as gorduras que compõem a vitamina F (ALA e LA) podem oferecer vários benefícios exclusivos para a saúde, incluindo:

Reduz a inflamação

Um aumento da ingestão de gorduras ômega-3, como o ALA, foi associado a uma diminuição da inflamação nas articulações, trato digestivo, pulmões e cérebro.

Melhora a saúde do coração

Embora os resultados sejam variados, o aumento do ALA na dieta pode ajudar a reduzir o risco de doença cardíaca. Em um estudo, cada aumento de 1 grama no ALA consumido por dia foi associado a um risco reduzido de doença cardíaca de 10%.

Contribui no crescimento e desenvolvimento

As mulheres grávidas precisam de 1,4 grama de ALA por dia para apoiar o crescimento e desenvolvimento fetal.

Apoia a saúde mental

São necessárias mais pesquisas, mas algumas evidências sugerem que a ingestão regular de gorduras ômega-3 pode ajudar a melhorar os sintomas de depressão e ansiedade.

Pode reduzir o risco de doença cardíaca

Em um estudo com mais de 300.000 adultos, o consumo de AL em vez de gordura saturada foi associado a um risco 21% menor de morte relacionado a doenças cardíacas.

Isso pode reduzir o risco de diabetes tipo 2

Um estudo com mais de 200.000 pessoas constatou que o LA estava associado a um risco 14% menor de diabetes tipo 2 quando consumido em vez de gordura saturada.