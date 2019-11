Os signos do zodíaco que não compram a briga dos outros

Alguns signos do zodíaco não entram em conflitos alheios ou compram a briga dos outros facilmente. Confira quais são:

Libra

O libriano odeia conflitos e ter que tomar partido. Por isso, este signo prefere não se envolver na briga de outras pessoas, permanecendo neutro e assumindo uma postura mediadora para tentar resolver as coisas apenas com acordos, sem mergulhar no problema por completo.

Sagitário

O sagitariano tenta levar sua vida com leveza e costuma se dar bem com pessoas bastante diferentes. Por isso, ele dificilmente comprará uma briga ou se envolverá em situações que podem aumentar e piorar. Fugir da tensão é algo mais confortável para eles.

Capricórnio

Com opiniões bem definidas e mais preocupado com o seus problemas, o capricorniano costuma evitar lidar com o drama dos outros. Eles até podem ajudar a resolver a situação com sua praticidade e sabedoria, mas como quem está fora do dilema, pois dificilmente irá entrar no conflito de forma mais profunda.