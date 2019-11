Novo PlayStation 4 Mega Pack chega este mês

O novo pacote PlayStation 4 Mega Pack Family chegará às lojas este mês e incluirá um console PS4 de 1 TB com três jogos clássicos, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Ratchet & Clank.

Ele também vem com um voucher que contém conteúdo bônus para o Fortnite, incluindo um Traje, um Acessório para as Costas e 2.000 V-Bucks.

De acordo com informações da Sony, o pacote também inclui um voucher de três meses da PlayStation Plus, que oferece benefícios exclusivos. Saiba mais sobre os jogos incluídos no PlayStation 4 Mega Pack:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

A Coleção N. Sane Trilogy traz seu marsupial favorito para uma experiência 4K única. O jogo reúne os três primeiros jogos da série, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot Warped, revivendo todos os seus momentos favoritos do Crash completamente remasterizados em gráficos de alta resolução.

Spyro Reignited Trilogy

Prepare-se para aumentar sua nostalgia com o dragão mais famoso dos videogames! Spyro Reignited Trilogy é outra coleção com três jogos clássicos, trazendo de volta os nostálgicos Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon completamente remasterizados.

Ratchet & Clank

Inspirado nos elementos do jogo original lançado para a PlayStation 2, Ratchet & Clank foi desenvolvido em conjunto com o filme de animação em 2016 e marca o retorno dos maiores heróis da galáxia com uma hora de novas cinemáticas, novos planetas, segmentos de jogo inéditos e atualizados, novos chefes e jogabilidade totalmente renovada.

Além dos jogos, está incluído um voucher de assinatura PS Plus de três meses. Com o PS Plus, os membros tem acesso a recursos e benefícios que permitem o multiplayer online, jogos grátis mensais, 100 GB de armazenamento on-line e ofertas exclusivas em jogos e conteúdo PlayStation.

Com informações da Sony

