Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 22 de novembro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Serão dias de grandes realizações pessoais. Você receberá surpresas de novos contratos e empregos, mas é preciso não sabotar a si mesmo; pense que você é o melhor líder de tudo o que propõe e verá que o sucesso está em suas mãos.

Tenha cuidado com suas palavras, pense no que dirá para não se arrepender mais tarde. Na quinta-feira, você terá sorte e notícias podem lhe dar muita alegria. Seus números da sorte são 02, 33 e 51. O vermelho ajuda a atrair abundância.

Não procure tanto o amor, deixe-o entrar em sua vida e surpreendê-lo. Seus signos mais compatíveis são Capricórnio, Gêmeos e Virgem. Em breve você estará em um relacionamento estável.

Se você é comprometido, deve ficar menos apreensivo e ser mais empático para que o relacionamento seja duradouro.

Touro

Semana de crescimento no local de trabalho e oportunidades acadêmicas que lhe trarão oportunidades no futuro. Você é muito determinado em tudo o que planeja, então não hesite e veja que seus objetivos se tornarão realidade.

Um amigo está procurando por você para convidá-lo para uma viagem; aceite, isso ajudará você a relaxar um pouco do estresse. Você tem sorte na quarta-feira com os números 03, 27 e 81. Tente usar a cor azul em suas roupas para atrair sorte.

Cuidado com as traições de amor, é melhor conversar com seu parceiro e, se não houver compatibilidade, dê um tempo. Se você é solteiro, precisa aprender a se amar primeiro, para não ter problemas em seus relacionamentos românticos.

Cuide de problemas nervosos e tente ir ao médico. Serão dias de trabalho intenso, então tente se acalmar e manter a energia positiva.

Gêmeos

Haverá muita pressão no trabalho e você se sentirá vulnerável à pressão. Pense duas vezes sobre o que dirá ou fará para evitar problemas com as pessoas ao seu redor. Tente reduzir o negativo com pensamentos otimistas.

Fofocas podem atrapalhar o relacionamento, por isso é preciso aprender a ser prudente em sua vida amorosa. Na terça-feira, você pode receber dinheiro extra e seus números da sorte são 05, 28 e 43.

Tente usar a cor verde para atrair abundância. O convidam para uma festa de família e um amor do passado pode voltar para resolver alguns problemas pendentes. Você recebe um convite para participar de um concurso; faça isso, você fará o seu melhor.

Câncer

É hora de melhorar sua vida profissional. Você é responsável com tudo o que faz e sempre busca o sucesso, mas também deve se preocupar com dinheiro e futuro.

Alguém o convida para uma viagem. Você passa por um estágio de paixão e recebe um convite para um casamento. Não deixe sua carreira para mais tarde e prepare-se. Tenha cuidado em assuntos bancários.

Seu dia de sorte será quinta-feira. Uma proposta de trabalho melhor paga chegará até você nesta semana. Seus números são 09, 73 e 88. Eu recomendo usar a cor amarela para atrair fortuna. Mantenha sua mente positiva e não deixe os pensamentos ruins tomarem conta.

Leão

Você realizará praticamente todos os planos que tem em mente, mas lembre-se de que parte do sucesso consiste em ser prudente e não revelar para qualquer um o que deseja no futuro.

Tenha cuidado com infidelidades da sua parte em relacionamentos. Lembre-se de não prometer o que você não pode cumprir e evitar procurar problemas.

Chamam você para um novo projeto de trabalho. Não gaste suas economias; Se você tiver um problema, não o resolva fazendo compras desnecessárias.

Tenha hábitos mais saudáveis para superar as pressões diárias da vida com leveza e saúde. Você terá sorte na terça-feira com os números 01, 25 e 33. Tente usar a cor laranja para atrair abundância.

Virgem

Você toma decisões importantes em sua vida pessoal. É hora de pensar mais em si mesmo e em como fazer uma herança para o futuro; lembre-se de economizar e controlar o impulso de gastar com coisas desnecessárias.

Você conhecerá uma pessoa muito importante e isso o fará muito bem; apenas tente deixar de lado o orgulho e se concentrar em ser feliz. Vai ser uma semana de trabalho duro e sob muita pressão, então tente organizar seu tempo.

No amor, você encontrará pessoas semelhantes, mas tente não acelerar; seu signo é dominado pela emoção em algumas relações. Você terá sorte na quarta-feira com os números 04, 19 e 26. Cuide da sua saúde e visite seu médico para ter controle sobre seu corpo.

Libra

Você terá muitas tarefas de trabalho e pressões familiares para resolver. Uma pessoa especial pode trazer bom humor e voltar a estar ao seu lado de forma muito positiva.

Você pode receber dinheiro extra; tente pagar suas dívidas ou guardar para algo importante. Não brigue com seus colegas de trabalho. Se proteja da inveja e tente não ficar chateado.

Você terá sorte no dia 19 de novembro com os números 05, 46 e 73. Você receberá uma nova oferta de emprego e fará o fechamento de um projeto. Cuide dos problemas de pele e tome cuidado com acidentes na rua. Considere que seu ponto fraco está nos joelhos e no resto das articulações.

Escorpião

Semana de sorte para o seu signo em questões trabalhistas. Por isso recomendo faça as mudanças positivas necessárias para sua vida. Não hesite e comece a estimular essa atitude empreendedora que fará com que você tenha uma economia melhor.

Cuidado com as fofocas de um ex-parceiro; tente ficar em paz e continue buscando pessoas mais semelhantes à sua maneira de ser. É preciso fugir de situações problemáticas. Evite contar suas realizações e seu dinheiro na frente dos outros para não causar inveja.

Aprenda a ser mais discreto no que faz. Você terá sorte em 21 de novembro com os números 09, 34 e 65. Lembre-se de que os rancores não o levam a lugar algum, por isso cure seu coração.

Evite ter problemas no quadril e na região lombar, pois levará mais tempo para curar do que você pensa.

Sagitário

Momento de energias densas no trabalho. Por isso não tenha nenhuma discussão ou diferença com chefes; em breve as energias positivas estarão alinhadas a seu favor.

Você recebe dinheiro extra. Continue cuidando melhor da saúde e não pense mais sobre o que poderia ter sido, mas não foi.

Você é propenso a duvidar de tudo, mas a base de um relacionamento amoroso é a confiança; portanto, tente estimular isso em sua vida para promover a harmonia. Você terá sorte em 19 de novembro com os números 07, 21 e 34.

Lembre-se de que os sentimentos o dominam e, para não se tornar frágil, é preciso cuidar da saúde emocional e física.

Capricórnio

Sua agenda será preenchida com muitos eventos e compromissos de trabalho. Sorria sempre para que a boa atitude atraia positividade. Um amor do passado pode retornar; tente fechar esse capítulo e seguir em frente.

Seu signo pode passar muito tempo nas lembranças; portanto, livre-se desses pensamentos e aprenda a ser melhor hoje. Você pode receber dinheiro extra e deve saber investir.

Você vai se sentir um pouco cansado ou estressado; por isso, evite deixar suas defesas caírem e cuide da saúde com melhores hábitos.

Não procure desculpas para não estudar. Você terá sorte no dia 21 de novembro com os números 08, 30 e 99.

Aquário

Você terá problemas no trabalho. Tente controlar mais sua personalidade e verá que as energias positivas logo estarão alinhadas. Você terá uma reunião de trabalho para mudanças de emprego.

Você será convidado a fazer uma viagem. Não procure uma pessoa que o abandonou, lembre-se de que, se ela não retornou, é porque não está interessada. Aprenda a encerrar esse capítulo da sua vida e continue conhecendo pessoas mais parecidas com o seu signo.

Use seu dinheiro para fazer mudanças ou consertos necessários. Você terá sorte em 20 de novembro com os números 13, 15 e 23. Na saúde, foque em tudo relacionado ao seu sistema reprodutivo e infecções sexualmente transmissíveis.

Peixes

Tudo tem uma causa e um efeito. Por isso tente mediar o que você faz ou diz para evitar problemas. Será uma semana de muito trabalho e novos projetos, então tente relaxar e se concentrar para fazer bem todo o seu trabalho.

Evite insistir em questões de amor; se você perceber que seu parceiro não é como você, procure alguém mais compatível. Cuide mais de problemas psiquiátricos e nervosos; não deixe sua saúde de lado.

Exercícios e meditação podem ter efeitos positivos em sua vida. Você terá sorte em 19 de novembro com os números 03, 28 e 77. Use mais azul claro. Lembre-se de que o amor não deve ser comprado. Você recebe um presente.