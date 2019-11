Detalhes do próximo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de um novo recuso para os usuários da popular plataforma.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app deve corrigir algumas cores de texto e o tema escuro já estará finalizado. Confira imagens:

WhatsApp must fix some text colors and the dark theme is ready, but note that this does not mean that they will release it immediately.

You know their development time.

WhatsApp Business has many things that aren't compatible with the dark theme yet.#WHATSAPP #DARK #CHAT #IOS https://t.co/V7SimrO6gn pic.twitter.com/sp1t6TJZyB

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 14, 2019