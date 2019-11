Dell oferece Xbox Game Pass para PCs sem custo em todos os notebooks da linha gamer

A multinacional americana Dell anunciou nesta segunda-feira (18) uma parceria exclusiva com a Microsoft para oferecer o recém lançado Xbox Game Pass para Windows 10, serviço de assinatura da empresa que concede aos membros acesso ao catálogo de jogos e descontos exclusivos.

Até o dia 2 de dezembro, todos os computadores da Dell das linhas G Series e Alienware terão acesso sem custo à plataforma. De acordo com informações da empresa, a promoção poderá ser prorrogada.

“Buscamos sempre oferecer benefícios exclusivos para os nossos clientes. Com isso, firmamos uma parceria exclusiva com a Microsoft para oferecer o Xbox Game Pass para PC, o que garante uma experiência única. O benefício estará disponível automaticamente para quem quiser aproveitar os principais jogos triple A sem nenhum custo extra”, destaca Sâmia Buffara, Gerente de Marketing da divisão Dell Gaming no Brasil.

Reprodução

Anunciado em junho na E3 2019, o serviço de assinatura de jogos da Xbox custa R$ 13,99 ao mês e oferece aos membros descontos exclusivos e acesso a mais de 100 jogos de alta qualidade para Xbox One. Um outro benefício também, é que os jogos exclusivos de Xbox lançam na plataforma desde o seu primeiro dia.

Um dos grandes destaques do serviço de assinatura é o RPG The Outer Worlds, que chegou oficialmente aos assinantes no mesmo dia do seu lançamento global. Além dos principais títulos, como Gears 5 e o Gears of War 4, Wolfenstein II: The New Colossus, Forza Horizon 4, Ori and the Blind Forest, Hellblade, Sea of Thieves e Metro: Exodus, todo mês a plataforma recebe novos jogos.

Ainda segundo a empresa, a promoção também é válida para aqueles que já são membros da plataforma. Basta adicioná-la a uma conta já existente e desfrutar dos três meses de Xbox Game Pass sem custos.

Com informações da Dell

LEIA TAMBÉM: