Cientistas da NASA confirmam vapor de água em uma das luas do planeta Júpiter

A nave espacial Voyager capturou as primeiras imagens em close da Europa, uma das 79 luas de Júpiter, em 1979. Os arquivos revelaram rachaduras que cortam a superfície gelada da lua, o que dá a Europa a aparência de um globo ocular. Missões nas últimas décadas acumularam informações adicionais suficientes sobre Europa para torná-la um alvo de alta prioridade de investigação na busca pela vida da NASA.

O que torna esta lua tão atraente é a possibilidade de possuir todos os ingredientes necessários para a vida. Os cientistas têm evidências de que um desses ingredientes, a água líquida, está presente sob a superfície gelada e pode entrar em erupção no espaço em enormes gêiseres. Mas ninguém conseguiu confirmar a presença nessas plumas medindo diretamente a própria molécula de água. Agora, uma equipe de pesquisa internacional detectou o vapor de água pela primeira vez acima da superfície de Europa.

Confirmar que o vapor está presente acima de Europa ajuda os cientistas a entenderem melhor o funcionamento interno da lua. Por exemplo, ajuda a sustentar uma idéia, da qual os cientistas estão confiantes, de que há um oceano de água líquida, possivelmente duas vezes maior que o da Terra. Outra fonte de água para as plumas, suspeitam alguns cientistas, poderia ser reservatórios rasos de gelo derretido não muito abaixo da superfície. Também é possível que o forte campo de radiação de Júpiter esteja retirando as partículas de água da concha de gelo de Europa, embora a investigação recente tenha argumentado contra esse mecanismo como a fonte da água observada.

Como revelado pela NASA, a equipe detectou o sinal fraco e distinto de vapor de água apenas uma vez durante 17 noites de observações entre 2016 e 2017.

Evidências

Antes da recente detecção de vapor de água, houve muitas descobertas tentadoras sobre Europa. A primeira veio da sonda Galileo da NASA , que mediu perturbações no campo magnético de Júpiter entre 1995 e 2003.

Depois disso, os cientistas anunciaram em 2013 que usaram o Telescópio Espacial Hubble da NASA para detectar os elementos químicos hidrogênio (H) e oxigênio (O). E alguns anos depois, outros cientistas usaram o equipamento para reunir evidências de possíveis erupções.

Em breve, os cientistas poderão se aproximar de Europa para resolver suas questões remanescentes sobre o funcionamento interno e externo deste mundo possivelmente habitável. A próxima missão Europa Clipper, prevista para ser lançada em meados de 2020, completará meio século de descobertas científicas que começaram com uma foto modesta de um misterioso globo ocular.

Quando chegar a Europa, Clipper fará uma pesquisa detalhada da superfície de Europa, interior profundo, atmosfera fina, oceano subterrâneo e respiradouros ativos potencialmente ainda menores. O equipamento também tentará capturar imagens de quaisquer plumas e provar as moléculas encontradas na atmosfera.

Também buscará um local frutífero no qual um futuro desembarque da Europa possa coletar uma amostra. Esses esforços devem desvendar ainda mais os segredos da Europa e seu potencial para a vida.

