Próximos recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo WhatsApp liberou uma nova versão beta para o sistema operacional iOS. Com ela, é possível ver que novos recursos serão liberados em breve para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app implementou uma nova tela de abertura. No update, também foi disponibilizada a nova marca do Facebook .

O mesmo logotipo foi implementado em Configurações, redesenhando o rodapé antigo. Como revelado, a atualização também chega com outras novidades. Confira:

Reformulação

Os desenvolvedores trabalham em uma pequena reformulação no aplicativo de mensagens instantâneas.

Ao abrir o WhatsApp Messenger beta, o usuário notará imediatamente algumas diferenças sobre as animações de célula (arquivamento, fixação e configuração como lidas / não lidas), altura e ícones.

Ainda segundo o site, alguns ícones também são redesenhados (foto, vídeo, documento, câmera, recibos de leitura etc.).

Mesma conta

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que permite usar a mesma conta do app em vários dispositivos.

De acordo com o acesso de um segundo dispositivo à mesma conta, o WhatsApp precisa do código de registro usual, que ainda passa por uma fase de ajustes.

Nova imagem

O aplicativo atualizou a imagem que aparece quando um contato não possui uma imagem de perfil e para grupos sem um ícone.

Modo noturno

Ainda segundo o site, o recurso Dark Theme (tema noturno) ainda está em desenvolvimento. Um recurso esperado, a novidade deve ser liberada em breve para os usuários.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.120.20: what’s new? Redesigned Splash Screen (Facebook footer), redesigned chat cells, Registration Notifications (very important) and screenshots of 2 Dark Theme configurations!https://t.co/MLecYeTP8J NOTE: The dark theme isn't available yet. — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 14, 2019

LEIA TAMBÉM: