Corinthians é campeão da Free Fire World Series

O Corinthians foi campeão da Free Fire World Series (FFWS), o Mundial de Free Fire, que aconteceu neste sábado (16) na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Formada por Japa, FIXA, PIRES, Levelup007 e Nobru, a equipe do Corinthians marcou 2.300 pontos e levou para casa US$ 200 mil. O 2º lugar ficou com a Sbornaya ChR (Rússia) e a 3º posição com Illuminate (Tailândia). Eles levam US$ 80 mil dólares e US$ 40 mil, respectivamente.

O jogador Nobru, do Corinthians, foi eleito o MVP (Most Valuable Player) da Free Fire World Series, com 12 abates.

O show de abertura do Mundial contou com a participação de celebridades, como MC Jottapê, Mano Brown e Alok, um dos principais DJs do mundo.

Bruno Alvares & Cesar Galeão

Pela primeira vez no Brasil, a FFWS reuniu os 12 melhores times de Free Fire do mundo. A última edição da Free Fire World Series foi realizada na Tailândia, em abril, com premiação total de US$ 100 mil (cerca de R$ 380 mil).

Desta vez, os combatentes disputaram a premiação de US$ 400 mil. Corinthians e LOUD foram as equipes que representaram o Brasil na competição.

No Twitter, a hashtag #MundialFF figurou no topo dos principais assuntos da rede. Veja a classificação final da Free Fire World Series:

1 – Corinthians (2.300 pontos)

2 – Sbornaya ChR (2.190 pontos)

3 – Illuminate (2.020 pontos)

4 – LGDS (1.695 pontos)

5 – Infinity eSports Mobile (1.580 pontos)

6 – Team Flash (1.455 pontos)

7 – Arctic Gaming (1.200 pontos)

8 – Dranix eSports (805 pontos)

9 – LOUD (790 pontos)

10 – Infinity_YT (765 pontos)

11 – Nawabzade (630 pontos)

12 – Samurai Team (490 pontos)

