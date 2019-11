Dengue também pode ser transmitida através de relações sexuais

A Espanha confirmou um caso de transmissão de dengue via contato sexual. Este é o primeiro caso do tipo no mundo – até então, o Aedes aegypti era considerado o único vetor da doença.

O caso foi identificado em Madri, no Hospital Ramón y Cajal. Um homem de 41 anos tinha como parceiro sexual outro homem que tinha viajado recentemente para o Caribe, mais especificamente para República Dominicana e Cuba – países com muitos relatos de dengue atualmente. O contágio via relação sexual foi confirmado em meados de setembro.

Todos os casos de dengue na Espanha eram, até outubro do ano passado, de pessoas que tinham contraído no exterior. De lá pra cá, foram identificados casos em que um mosquito havia adquirido o Aedes aegypti através de um humano infectado e retransmitido a doença. Contudo, nenhum desses tido sido o caso do paciente em questão.

"Uma análise dos espermatozoides dos dois revelou que não apenas se tratava de dengue, mas também que era o mesmo tipo de vírus que circula em Cuba", informou a epidemiologista Susana Jimenez, da Direção Geral de Saúde Pública de Madri.

Veja também:

Novembro Azul: Cura do câncer de próstata é possível, mas depende do estágio da doença

Pesquisa de 11 mil cientistas aponta estado de emergência climática

Vale lembrar que, apesar deste ser o primeiro caso confirmado, não é a primeira vez em que há suspeita deste tipo de transmissão. "Um caso provável de transmissão sexual entre uma mulher e um homem já havia sido objeto de um artigo (científico) na Coreia do Sul", relatou a médica.

"É uma descoberta, uma informação de importância global: descobrir outro mecanismo de transmissão do vírus", destacou Jimenez. E informou: "Em todo caso, trata-se de uma via pouco frequente, por isso o risco para a população derivado desta descoberta é considerado baixo".

A dengue é uma doença endêmica de países da América, da África e do Sudeste Asiático. Habitualmente, é transmitido através da picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas incluem mal-estar generalizado, febre alta, dor de cabeça e manchas avermelhadas na pele.