Vai para o exterior? Não esqueça de providenciar o passaporte do seu pet

Sim, você leu certo: os bichinhos de estimação também precisam de passaporte. Muitos turistas, quando estão em viagem internacional, acabam se esquecendo – ou sequer sabem – dessa exigência e precisam deixar os pets para trás.

A lista para tirar o documento não é longa, mas é burocrática. O processo se chama Requerimento para Fiscalização de Animais de Companhia e incluem (1) carteira de vacinação atualizada, (2) atestado de saúde, (3) CVI (Certificado Veterinário Internacional) e (4) microchipagem.

Para cumprir toda essa maratona, são necessários quatro meses, no mínimo. Isso porque são várias idas ao veterinário, aplicação de vacinas e obtenção de certificados. Vale também checar as regras sobre peso e tamanho, pois variam de acordo com cada companhia aérea.

"As permissões são diferentes entre as empresas, não há uma regulamentação. Além disso, temos conhecimento de casos que não puderam transportar seus pets como haviam planejado porque algumas raças não são permitidas, como pug e buldogue. São espécies consideradas mais propensas a terem problemas respiratórios durante o voo por terem os focinhos achatados", explica a advogada Marta Mitico, sócia fundadora da BR-Visa Migration Solutions.

Mas toda essa burocracia vale a pena: o passaporte é válido durante toda a vida do animal. O único que precisa ser renovado a cada viagem é o CVI, que tem validade de dois a 10 dias – podendo ser estendido em casos de viagens marítimas, por exemplo.