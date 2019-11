Para evitar problemas no game, desenvolvedora orienta jogadores do título Fortnite

A desenvolvedora Epic Games compartilhou algumas orientações para os jogadores do título Fortnite. A medida é para evitar problemas no game.

Nas redes sociais, foram compartilhadas pela empresa as ações de que vem ser utilizadas pelos usuários do popular jogo.

“Caso algum jogador não seja capaz de procurar partidas da FNCS Semana 3, o botão de JOGAR estar cinza, mesmo estando na Divisão dos Campeões, jogar uma Arena irá resolver o problema”.

“Aconselhamos que joguem pelo menos uma partida nesse modo antes de ir para a FNCS Semana 3”, informou nas redes sociais.

“Também pedimos que não fiquem saindo da tela de jogo(Alt+Tab), isso pode acarretar na queda do pareamento, fazendo com que o time entre incompleto no lobby”. Confira:

