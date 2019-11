Versão beta revela novo ajuste que será liberado no app WhatsApp

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play, elevando a versão para 2.19.331

De acordo com o site especializado WABetaInfo, com o update, foram reveladas pequenas alterações no popular aplicativo de mensagens.

WABetaInfo

A tela de boas-vindas possui o rodapé redesenhado, já com a nova marca do Facebook. Também foi remodelado configurações do app de mensagens.

Ainda segundo o site, o tema escuro, outro recurso visível na versão, está praticamente finalizado. No entanto, ainda não existe um data oficial para lançamento. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.331: what's new? Redesigned Facebook footer, for both Light and Dark theme!https://t.co/xnzrF48R6w — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 14, 2019

Nova versão

Também está disponível uma nova versão do aplicativo de mensagens instantâneas para o sistema operacional Android. O update foi liberado nesta quarta-feira para todos os usuários da plataforma.

