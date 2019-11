Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 17 de novembro

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Nesta sexta-feira, você estará com muitas pressões no trabalho e, em sua vida pessoal pode ficar apreensivo, sendo difícil separar as situações. Por isso, analise tudo o que planeja bem antes de agir.

Nas discussões não se aborreça, lembre-se de você pode vencer qualquer problema se tiver uma boa atitude com os outros. Você viaja em breve e pode fazer algumas mudanças na casa.

Cuide de problemas de pele e tente não fazer nenhum tratamento arriscado para evitar complicações. Você recebe dinheiro extra e seus números da sorte 09, 14 e 33.

Um amor do passado está procurando você. É preciso evitar discutir e não deixá-lo voltar para a sua vida. Você decide mudar sua aparência. Você recebe a notícia de que um parente está se casando.

Touro

Fim de semana de possíveis problemas no amor. Tente ter paciência e tolerância com seu parceiro e não cair em provocações; lembre-se de que seu signo é muito rígido consigo e com os outros.

Neste fim de semana você será convidado para muitas festas; Vá e aproveite a oportunidade para relaxar. Sexta-feira de muito trabalho e reuniões com seus chefes para discutir mudanças no emprego.

Você prepara uma viagem neste domingo ou reunião em família. Tente liberar o estresse com bom hábitos e exercícios. Você terá sorte com os números 04, 33 e 78.

Um novo e apaixonado amor do signo de Capricórnio ou Peixes chegará ao taurino solteiro e será muito compatível. Uma questão legal do passado terminará vitoriosa.

Gêmeos

Sexta-feira será um dia de sorte para o seu signo. Você recebe a proposta de um novo projeto de trabalho que trará a estabilidade e prosperidade que você procura.

No amor, você continuará a conhecer pessoas muito compatíveis com você e isso o encherá de energias muito boas. Para os geminianos que estão com um parceiro, será um fim de semana cheio de alegrias e paixão.

Cuide de problemas de infecção na garganta e esteja mais atento com a saúde. Lembre-se de que as estrelas estão a seu favor nesses três dias; portanto, aproveite sua sorte.

Seus melhores números são 03, 19 e 22. Use a cor amarela para atrair abundância. Você organiza seus assuntos pessoais e decide viver mais confortavelmente.

Lembre-se de que evitar não é perdão; é melhor tentar remover todos os ressentimentos do passado e viver mais feliz.

Câncer

Final de semana que pode ser pensativo e triste por tudo o que aconteceu com você nos últimos dias. Lembre-se de que você deve experimentar tudo isso para poder avançar em sua vida pessoal.

Você terá dias de muito trabalho, então tente aumentar sua energia para não se sentir cansado. Lembre-se de que seu signo é dominado pelo impulso de comprar, mas deve se planejar melhor para não ter dívidas desnecessárias.

Sábado de fazer mudanças em si mesmo para renovar as energias. Você planeja uma viagem até o final deste mês e começa a organizar tudo. Tente moderar sua personalidade forte e não ser tão controlador; tenha confiança. Você terá sorte com novos projetos e números da sorte são 14, 23 e 77.

Leão

Sexta-feira de muitas reuniões de trabalho e projetos. Tente se organizar para dar a melhor impressão aos seus superiores.

Tente não ser tão exigente consigo mesmo e permita-se ser um sonhador que busca alcançar todos os seus desejos. Cuidado com problemas nas costas e pescoço; evite carregar coisas pesadas ​​para não se machucar e faça exercícios supervisionado.

Alivia o estresse de alguma forma. Você terá sorte com os números 05, 17 e 32. Use roupas de cores claras para multiplicar a sorte e atrair abundância.

Um convite para um passeio na natureza o ajudará a ficar mais relaxado. Lembre-se de que o Sol domina seu signo e isso o ajudará a multiplicar sua energia positiva e atrair boa sorte.

Virgem

Este fim de semana vem com uma mudança muito positiva, mas inesperada, então tente não falar para muitas pessoas e evitar problemas de inveja. Seu signo passa por um estágio de abundância e deve aproveitar para fazer mudanças positivas em sua vida.

Finalmente, uma energia negativa que depende muito de você é liberada, isto é, uma amizade ou um amor que já não acrescenta.

Será um fim de semana para ver pessoas do passado que lhe darão muita alegria. Você conserta algo. O convidam a viajar e você terá sorte com os números 00, 16 e 28.

Tente fazer os pagamentos no prazo para não ter problemas mais tarde. Você dá um presente para alguém.

Libra

Você participa de reuniões de trabalho onde haverá muita pressão e deve se acalmar para organizar suas obrigações, deixando de lado o celular para não perder tempo. Você recebe dinheiro extra e paga dívidas passadas, mas é bom sempre tentar economizar para o futuro.

Você terá uma preocupação de um membro da família que ficará doente e tenta dar seu apoio. Você é muito carismático e o amor sempre o rodeia; De fato, neste final de semana chegará alguém especial do signo de Áries ou Capricórnio que será muito compatível com você.

Alguém ou um ex-parceiro do passado pode procurá-lo. Tente fechar esse capítulo da sua vida e bloqueá-lo de todas as suas redes sociais. Sua sorte virá no domingo com os números 17, 20 e 66. Você decide se reinventar completamente.

Escorpião

Fim de semana celebrado e cheio de surpresas agradáveis. Lembre-se de que seu signo é quase sempre cheios de boas amizades e deve aproveitá-las. Cuidado com problemas de estômago, aprenda a ter uma alimentação saudável.

Você planeja férias para visitar parentes. Lembre-se de que você deve manter sua casa limpa para que chegue boa energia; portanto, jogue fora tudo o que não precisa.

Você sente muita falta de um amor do passado, mas não deve viver daquilo que já se foi; é melhor sair para conhecer pessoas mais compatíveis, especialmente do signo de Câncer e Touro. Você pode ter um contratempo com o carro.

A sorte chega no domingo com os números 01, 23 e 77. Tente usar mais o vermelho para atrair energias positivas.

Sagitário

Você terá sorte nesta sexta-feira; tenha pensamentos positivos para o sucesso que está por vir. Esqueça os ressentimentos.

Dê o seu melhor no trabalho, pois seus chefes o considerem para uma promoção. Um amigo o está procurando para convidá-lo para uma viagem.

No amor, você continuará sozinho por um tempo. Lembre-se de que seu signo é muito exigente para ter um parceiro e têm dificuldade em ter um relacionamento sério.

Cuidado com o consumo de álcool e o excesso de comida para não ter problemas de saúde mais tarde. Você faz pagamentos atrasados. Será um fim de semana divertido, no qual é possível conhecer pessoas muito legais. Alguém o convida para um casamento. Você tem sorte no domingo com os números 03, 41 e 55.

Capricórnio

Você receberá muito trabalho e sofrerá algumas tensões financeiras. Lembre-se de aprender a economizar e melhorar sua administração de renda. É hora de pensar em ter seu próprio negócio.

Lembre-se de que você não deve confiar tanto nas pessoas porque as traições sempre o cercam; portanto, tente esclarecer as coisas. Cuide de problemas emocionais ou ansiedade e não tenha medo de buscar ajuda.

Tenha cuidado nas ruas para evitar acidentes de trânsito. Você terá sorte com os números 04, 13 e 26, adicione sua data de nascimento para personalizá-los.

Domingo para fazer mudanças em sua casa. Os capricornianos que têm um parceiro estarão muito apaixonados e as pessoas solteiras conhecerão pretendentes muito compatíveis. Vista cores fortes para atrair o amor.

Aquário

Fim de semana para tomar decisões firmes em sua vida pessoal. Lembre-se de que seu signo passará por fortes energias em sua vida amorosa; portanto, tenha cautela ao tomar decisões.

Os solteiros terão muita compatibilidade com os signos de Libra, Peixes e Leão. Sexta-feira de reuniões de trabalho para reorganizar seus projetos; tente aliviar o estresse e se concentrar no que você precisa executar para alcançar o sucesso.

Você faz pagamentos e recebe um convite para viajar. Um amigo procurará e pode estar se separando. Cuidado com a inveja e lembre-se de que seu signo sempre brilhará e isso irrita os outros.

Sua sorte será com os números 07, 56 e 81. Não tenha medo do que os outros podem dizer e seja você mesmo.

Peixes

Os próximos dias serão para organizar sua vida profissional. Lembre-se de que seu signo é muito forte e pode demonstrar que não tem problemas, mesmo quando está mal; tente se afastar de lugares que não são para você e procurar ser mais valorizado.

Cuide de problemas legais e tente resolver tudo em seu momento. Um amor do passado deseja muito conversar, mas talvez não tenha coragem; lembre-se de que todos cometemos erros e é bom analisar suas decisões.

Você tem um exame. Tenha cuidado com sua personalidade ao dar sua opinião e procure ficar longe de situações complicadas. Sábado e domingo de visitar pessoas. Você começa a cuidar melhor da saúde. Seus números da sorte serão 07, 21 e 33.