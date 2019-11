Google Maps terá tradução automática para facilitar viagens no exterior

Não conhecer outras línguas nunca foi empecilho para quem gosta de se aventurar por terras desconhecidas. Mesmo assim, quando não se fala o idioma local, é preciso paciência – e muita gesticulação! – para se fazer entender. Pensando nisso, a Google anunciou uma novidade: a partir deste mês, quem utiliza o Maps poderá se orientar em seu idioma materno.

A nova função combina o Google Maps e o Google Tradutor, permitindo que o usuário traduza endereços e rotas com apenas um clique, sem sair do mapa. O novo botão aparece ao lado do nome ou endereço do local e faz sugestões a partir da configuração do telefone. Um brasileiro em Miami, por exemplo, poderá ouvir as instruções em português.

Caso seja preciso uma conversa mais aprofundada, o Maps também dará a opção de continuar com o Tradutor. Vale lembrar que o aplicativo de tradução da Google é capaz de detectar um idioma automaticamente, inclusive a partir de fotografias.

Veja como funciona: