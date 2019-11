Os signos do zodíaco que mais são taxados de inconvenientes

Alguns signos do zodíaco podem ser taxados de inconvenientes devido a algumas características da sua personalidade. Confira quais são:

Libra

Aberto, simpático e quase sempre otimista, o libriano pode ser visto como inconveniente quando tenta a todo custo mostrar aos outros o lado positivo de acontecimentos negativos, quase sempre usando exemplos pessoais de superação. Além disso, sua postura que não toma partido facilmente, incomodando pessoas que já escolheram um lado.

Leão

O leonino gosta de expressar sua opinião de forma forte e seu bom humor com brincadeiras que nem sempre fazem sucesso com todo mundo. Por isso, algumas pessoas podem considerá-lo inconveniente e se incomodar com estas características da sua personalidade, julgando que eles querem apenas chamar a atenção.

Sagitário

Este signo respira novas experiências e aventuras. Por isso, de mente aberta, sem medo de falar e fazer o que quer, o sagitariano pode ser visto como inconveniente pelas pessoas mais introvertidas ou que não estão dispostas a falar sobre assuntos mais íntimos com naturalidade.