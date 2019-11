Os signos que parecem frios, mas na verdade escondem a sensibilidade

Existem alguns signos do zodíaco que aparentam ser frios, mas na verdade podem ser bastante sensíveis e profundos por dentro.

Confira se você está na lista:

Áries

Por mais que sua rotina se movimente rapidamente e sua fachada seja a de alguém sempre pronto para confrontar, o ariano busca o amor e a lealdade em todas suas relações, podendo desenvolver sentimentos intensos e que o fazem se dedicar ao que acreditam sem arrependimentos.

Capricórnio

O capricorniano pode parecer forte e até frio, especialmente em ambientes competitivos. No entanto, este signo costuma formar laços muito profundos com as pessoas que admira e ama, de forma que faz o possível para estar presente de maneira verdadeira e demonstrar seu apreço a partir de ações.

Escorpião

Expressando certo mistério e não deixando transparecer facilmente o que sente, o escorpiano é bastante sensível por dentro e costuma reservas suas emoções por medo de se machucar. Seu lado passional o faz viver relacionamentos intensos e profundos.