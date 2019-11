Direto dos anos 2000: Motorola lança celular 'flip' com tela dobrável

Para 2020, a aposta da Motorola é retornar aos anos 2000. O mais novo modelo de celular da marca é inspirado no design icônico dos "flip phones", aparelhos com divisão entre tela e teclado, que poderiam ser dobrados quando não utilizados. Ele evoca, principalmente, o Motorola V3, que fez sucesso nos anos 00.

O Motorola Razr é uma reinvenção contemporânea do modelo, com tela dobrável, similar ao Galaxy Fold – que acabou apresentando diversos problemas em sua versão inicial. A diferença é na orientação da dobra: horizontal no Razr, vertical no análogo da Samsung.

A ideia do lançamento é conciliar a tela ampla de um smartphone com a praticidade de celulares menores, mais antigos. A dobra permitiria aproveitar toda a dimensão do display para jogos, séries ou mesmo para navegar na internet, mas também encaixar o aparelho em qualquer bolso.

O preço sugerido para os Estados Unidos é de US$ 1499,99, aproximadamente R$ 6,5 mil. O lançamento no Brasil, no entanto, está previsto apenas para 2020.







Confira a ficha técnica do novo Motorola Razr: