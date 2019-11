Golpe no Whatsapp promete produtos da Adidas e faz mais de 20 mil vítimas em apenas 3 dias

Um novo golpe por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp promete produtos da Adidas e já afetou mais de 21 mil usuários em apenas 3 dias, segundo informações do site HypeStat.

A campanha, que se faz passar faz passar pela empresa, oferece tênis e camisetas grátis em comemoração ao aniversário da marca.

As vítimas respondem perguntas em três diferentes páginas e em cada uma delas há uma publicidade, a mudança das páginas gera um pequeno retorno financeiro imediato aos criminosos.

Ainda segundo o portal HypeStat, a estimativa de retorno financeiro mensal para o site desta campanha maliciosa é de aproximadamente 111 dólares.

Como funciona

Esta campanha é como diversas outras: após a resposta de todas as perguntas em um site falso, as vítimas são orientadas a compartilharem o link da falsa campanha com mais 15 contatos.

Após o compartilhamento, as vítimas terão apenas que escolher o brinde que supostamente receberão e tudo estará concluído. No entanto, ao tentar concluir o processo selecionando o botão “ESCOLHER TAMANHOS”, os usuários recebem a mensagem de que terão que enviar a campanha falsa para mais contatos e, desta forma, poder prosseguir.

Caso o botão “ESCOLHER TAMANHOS” seja selecionado antes do compartilhamento, com pelo menos 15 usuários, a vítima seria redirecionada para diversas páginas de publicidade, entre elas uma página de download de extensão de browser chamada Incognito Searches, que muda o mecanismo de busca padrão do browser, solicita o download de conteúdo e exibe publicidade indesejada.

Com a necessidade de reenvio da campanha para mais pessoas, o ciclo da ameaça nunca se interrompe. Por isso, é necessário que todos fiquem cada vez mais atentos para este e outros tipos de golpe que, mesmo sem ter um malware (até o momento de análise desta campanha) presente em seu conteúdo, pode trazer uma série de dores de cabeça às vítimas.

Dicas para estar protegido

Para evitar cair em golpes, confira algumas dicas da ESET para que você se proteja dos criminosos:

Pesquise e desconfie: Procure sobre quaisquer campanhas promocionais diretamente no site da empresa que a está ofertando e mantenha-se sempre atento sobre promoções que pareçam boas demais para serem verdade. Em geral, elas não são verdade mesmo.

Cuide dos seus dados: Apesar de não ter sido o caso desta campanha, diversas delas solicitam que as vítimas preencham formulários com seus dados cadastrais. Nunca preencha dados em sites que tenham sido sugeridos em outras plataformas, seja por e-mail, WhatsApp, SMS ou de qualquer outra forma. Sempre acesse o site oficial da empresa ou serviço.

Proteja seu smartphone: Muitas pessoas hoje em dia cuidam da segurança apenas dos computadores e notebooks e se esquecem que quase tudo é feito através dos smartphones. Pagamento de contas, acesso a e-mails, aplicativos de transporte, tudo gira em torno deste dispositivo que está sempre conosco. Por isso, é essencial que os dispositivos estejam sempre protegidos com softwares de segurança capazes de deter ameaças dos mais diversos tipos.

Atualize: Diversos recursos de segurança são fornecidos com atualizações de software em geral, seja o próprio Windows, Android ou iOS, ou os aplicativos internos instalados posteriormente. Mantenha todos sempre atualizados.

Com informações da ESET/HypeStat

