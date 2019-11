Estes são os 5 melhores alimentos para saúde do cabelo que deveriam fazer parte da dieta

Espinafre

É uma folha com muitas propriedades importantes. Ele contém grandes quantidades de vitmina A, ferro, betacaroteno, folato e vitamina C, todos importantes para a saúde capilar.

Segundo o portal Web MD, esses nutrientes trabalham para manter o couro cabeludo e fios saudáveis. Outra boa opção ao espinafre é a couve.

Goiaba

É rica em vitamina C e, e o melhor abundante no Brasil. Protege o cabelo de quebrar. Cerca de 100g já é o suficiente para atingir a quantidade diária requerida do nutriente.

Ovos

Os fios precisam de proteína e ferro para crescerem fortes e bonitos. Os ovos contêm isso e também um plus de serem ricos em vitaminas do complexo B. Deficiência destes nutrientes pode levar a perda de cabelo. Outro bônus é que elas fortalecem a unhas.

Carne de aves

Aqui a quantidade de proteína faz a diferença. De acordo com o portal, se você deixa de inferir o nutriente a capacidade de crescimento dos fios cessa.

Canela

Ela fornece melhor fluxo sanguíneo. Isto contribui com melhor irrigação dos folículos capilares, levando mais oxigênio e nutrientes ao cabelo.