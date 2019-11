Equipamento da NASA será utilizado em missão que vai explorar atmosferas de planetas que orbitam estrelas além do Sol

A NASA contribuirá com um instrumento para uma missão espacial europeia que explorará as atmosferas de centenas de planetas que orbitam estrelas além do Sol, ou exoplanetas , pela primeira vez.

A sonda ARIEL, também conhecido como CASE, deve ser lançada em 2028, de acordo com informações da Agência Espacial Americana.

Como revelado, os cientistas encontraram mais de 4.000 exoplanetas confirmados na Via Láctea. O telescópio espacial Kepler, já fora de serviço, e o Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) são dois observatórios que contribuíram para essa contagem.

ARIEL poderá ver as impressões digitais químicas, ou "espectros", da atmosfera de um planeta à luz de sua estrela. Para fazer isso, a espaçonave observará a luz das estrelas fluindo através das atmosferas dos planetas enquanto passam em frente às estrelas, bem como a luz emitida.

Essas impressões digitais permitirão aos cientistas estudar as composições, temperaturas e processos químicos nas atmosferas dos planetas observados por ARIEL.

Essas impressões digitais químicas das atmosferas de exoplanetas são extremamente fracas. Identificá-los é um enorme desafio para os astrônomos e requer um telescópio para observar estrelas individuais por um longo tempo. Mas muitos observatórios espaciais são polivalentes e precisam dividir seu tempo entre diferentes tipos de investigações científicas. ARIEL será a primeira espaçonave totalmente dedicada a observar centenas de atmosferas de exoplanetas, procurando identificar seu conteúdo, temperaturas e processos químicos.

Até agora, os telescópios só conseguiram sondar cuidadosamente as atmosferas de um punhado de exoplanetas para determinar suas químicas. A amostra muito maior e mais diversificada da ARIEL permitirá aos cientistas olhar para esses mundos não apenas como objetos exóticos individuais, mas como uma população, e descobrir novas tendências em seus pontos em comum e diferenças.

O instrumento CASE será sensível à luz em comprimentos de onda no infravermelho próximo, invisíveis aos olhos humanos, bem como à luz visível. Isso complementa o outro instrumento da ARIEL, chamado espectrômetro de infravermelho, que opera com comprimentos de onda mais longos. CASE examinará especificamente as nuvens e neblinas dos exoplanetas – determinando quão comuns eles são, bem como eles influenciam as composições e outras propriedades das atmosferas planetárias. Ele também permitirá medições do albedo de cada planeta, a quantidade de luz que o planeta reflete.

A sonda se concentrará em planetas excepcionalmente quentes em nossa galáxia, com temperaturas superiores a 320 graus centígrados. É mais provável que esses planetas transitam com sua estrela do que os que orbitam mais longe, e seus curtos períodos orbitais oferecem mais oportunidades para observar trânsitos em um determinado período de tempo.

A lista de ARIEL incluirá gigantes gasosos como Júpiter, bem como planetas gasosos menores chamados mini-Netuno e mundos rochosos maiores que o nosso planeta chamado super-Terras. Embora esses planetas sejam muito quentes para abrigar a vida como a conhecemos, eles nos dirão muito sobre como os planetas e os sistemas planetários se formam e evoluem. Além disso, as técnicas e idéias aprendidas no estudo de exoplanetas serão úteis quando os cientistas usarem telescópios futuros para procurar mundos menores, mais frios e rochosos, com condições que se assemelham mais à da Terra.

O instrumento CASE consiste em dois detectores e componentes eletrônicos associados que contribuem para o sistema de orientação da ARIEL, de acordo com a NASA.

