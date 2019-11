MasterChef: Veja receita de Terrine de Chocolate vencedora de Estéfano

Veja a receita de Terrine de chocolate com creme de queijo, geleia de maracujá e crocante de castanha de caju de Estéfano, que ganhou a proa principal na edição desta terça-feira (13) do MasterChef – A Revanche.

Preparação do Prato

Ingredientes para o bolo

3 ovos

160 g de açúcar

240 g de farinha

150 ml de água

25 g de fermento

Ingredientes para a mousse

300 g de chocolate La Creme

300 g de chantilly

50 ml de creme de leite

4 folhas de gelatina

Ingredientes para o creme de queijo

400 g de cream cheese

200 g de açúcar

100 ml de creme de leite

4 folhas de gelatina

1 fava de cumaru

Ingredientes para a geleia de maracujá

2 maracujás

1 limão siciliano

200 ml de água

150 ml de açúcar

3 g de ágar ágar

Ingredientes para a glaçagem

50 g de glucose

200 g de chocolate amargo

200 ml de água

100 g de açúcar

200 ml de creme de leite

4 folhas de gelatina

200 g de chocolate para finalizar

Modo de preparo

Bata os ovos e o açúcar até espumar. Junte água e farinha, colocando alternadamente em baixa velocidade. Coloque fermento e leve para assar por 15 minutos a 180 ºC. Corte no tamanho da forma de terrine. Reserve.

Derreta o chocolate em banho marinha e adicione o creme de leite morno. Hidrate a gelatina conforme a embalagem e adicione. Incorpore o chantilly batido e aguarde.

Na batedeira, coloque o cream cheese e o açúcar. Bata até incorporar. Aos poucos, coloque o creme de leite até ficar fofo. Adicione a gelatina hidratada e o cumaru. Leve ao congelador em uma forma de terrine até espessar.

Na panela, coloque o maracujá, o suco de limão siciliano, a água, p açúcar e o ágar ágar. Deixe ferver e, em seguida, leve à forma de terrine. Deixe esfriar e leve ao freezer até espessar.

Em uma panela, leve o açúcar, a glucose e a água ao fogo até derreter completamente. Derreta o chocolate amargo com o creme de leite. Hidrate a gelatina e misture com um mixer. Passe por uma peneira.

Na forma de terrine, coloque o mousse de chocolate La Creme, em seguida coloque o creme de queijo e a geleia de maracujá com as laterais cortadas. Coloque o bolo por último e termine de preenchera forma com a mousse. Leve para gelar até firmar. Finalize com a glaçagem e decore com cerejas, zestes de limão e discos de chocolate temperado.

Tempo de preparo

1h30

