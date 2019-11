Free Fire World Series, final do campeonato mundial do game battle royale, acontece neste sábado (16)

Neste sábado (16), às 11h30, começa a final do campeonato mundial de Free Fire, a Free Fire World Series (FFWS). O torneio reúne os 12 melhores times de diversas regiões do mundo para definir qual é a melhor equipe do jogo mobile mais baixado do Brasil.

Serão 48 pro players no palco, acompanhados por mais de 4.500 espectadores presentes na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. A final será transmitida nos canais oficiais do Free Fire no Youtube e Facebook.

Quem são os 12 times que vão disputar o Mundial? Descubra na análise feita por @felpyyy ! #MundialFF https://t.co/Nnbp1WJ9GN — [Free Fire] – Brasil #MundialFF (@FreeFireBR) November 12, 2019

Quem gosta de eSport e de um grande espetáculo não deve perder a transmissão por nada: a abertura da FFWS terá uma performance do DJ Alok, que tocará a música-tema desta edição, Vale Vale, além de outros convidados especiais. A hashtag oficial é #MundialFF.

Estas são as equipes que disputarão o título de campeão mundial na Arena Carioca 1, neste sábado (16):

Corinthians (Brasil)

LOUD (Brasil)

Team Flash (Vietnã)

Infinity YT (Oriente Médio e Norte da África)

Dranix eSports (Indonésia)

Sbornaya ChR (Rússia)

Nawabzade (Índia)

Illuminate (Tailândia)

Samurai Team (LATAM Sul)

Infinity eSports Mobile (LATAM Norte)

LGDS (Taiwan)

Arctic Gaming Mexico (América do Norte)

Mais informações e atualizações sobre a Free Fire World Series estão disponíveis em https://www.ffproleague.com/.

