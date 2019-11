Disponível nova versão beta do app WhatsApp para Android

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização pelo programa beta do Google Play, elevando a versão para 2.19.328.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, foram liberadas algumas novidades no recente update para testadores.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.328: what's new?

Minor update: changed the camera icon in the Status tab and audio bug apparently fixed.https://t.co/oihm1DfFJ6

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 12, 2019