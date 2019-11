Azul abre alta temporada de verão com novos voos, campanha publicitária e menu internacional

A chegada do recesso de final de ano e das férias escolares marcam o início do período da alta temporada. Para aproveitar esse movimento que se estende até 2 de fevereiro, a Azul programou uma série de ações já a partir da primeira quinzena de novembro.

“Comparando o mesmo período de 2018, neste ano, a Azul terá cerca de 25% a mais de assentos disponíveis em sua malha. Esse acréscimo de operações coloca esta alta temporada como a maior da história da empresa e se deve principalmente pelo crescimento da empresa e da sazonalidade que estimula o turismo, principal motivo das viagens durante a estação mais quente do ano”, explica Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da Azul.

Os maiores destaques internacionais na malha da alta temporada deste ano são as ligações diretas entre Florianópolis e Montevidéu, no Uruguai; Cabo Frio e Buenos Aires, na Argentina; Belo Horizonte e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos e Campinas e Punta del Este, no Uruguai. Já os mercados domésticos que têm grande expectativa por alta demanda são: Guarulhos-Porto Seguro, Rio de Janeiro-Porto Seguro e Rio de Janeiro-Florianópolis, todos mercado inéditos na malha da empresa.

Além de todas esses novos voos, a campanha “ Férias? Tá pedindo Azul”, criada em parceria com a Isobar, tem o objetivo de mostrar ao passageiro todos os benefícios que a companhia aérea oferece. A campanha é formada por ações online, spots de rádio, mídia impressa, mídia exterior e filme de 30”, que mostra “sketches” de personagens que estão no trabalho, mas com a cabeça já nas férias.

“Depois de um ano de muito trabalho é natural que a gente esteja com o pensamento nas férias. E quisemos deixar claro que, pra realizar esse sonho, a pedida natural é a Azul, pois é a companhia que, além de ter a maior malha aérea do Brasil, cuida do consumidor e consegue oferecer a experiência mais completa”, comenta Jorge Lervolino, diretor executive de criação da Isobar.

Outra ação programada para estrear no dia 1º de dezembro é o novo menu especial assinado pelo chef Felipe Bronze. É composto por seis refeições servidas nas classes Azul Business e Economy dos voos internacionais que têm como destino Portugal e Estados Unidos.

“Nossa missão aqui na Azul é proporcionar aos nossos Clientes a melhor viagem de suas vidas e isso inclui também a experiência de voar. Por isso, com essa parceria com o renomado chef Felipe Bronze, esperamos que nossos Clientes aproveitem cada momento a bordo com a gente”, afirma Fernandes.

