Os signos que podem mudar drasticamente sua forma de pensar, sentir e agir

Novembro pode implicar mudanças drásticas nos pensamentos e sentimentos em algumas pessoas, partindo do entendimento de aprendizagens e fortalecimento da intuição.

Confira os signos que tendem a terminar este mês de forma renovada:

Virgem

Uma sensibilidade maior pode influenciar o entendimento de si mesmo e das pessoas que o rodeiam. Este é o momento de processar assuntos e acontecimentos densos, contribuindo para a sua resolução, se você der uma chance, é claro. Será preciso desapegar de antigas narrativas, medos e hábitos para tratar as emoções de forma mais honesta; tudo isso o ajudará a enxergar informações importantes que o farão seguir em frente com maior consciência sobre os caminhos a escolher.

Escorpião

Pensamentos e sentimentos ganham a superfície e o fazem entender o que até então estava apenas no inconsciente. Para alguns, esta mudança afetará muito mais internamente do que externamente. No entanto, as novas resoluções podem influenciar escolhas pessoais, especialmente na vida amorosa. Esteja aberto a mudar comportamentos, dinâmicas nas relações e enxergar as novas oportunidades que podem ser muito interessantes.

Câncer

Velhos mecanismos saem de cena e você pode ver a necessidade de se jogar em novas aventuras ou apenas caminhos desconhecidos que entregarão aprendizagens importantes. É hora de ter consciência e se ajudar, sem esperar que alguém ou algo o resgate e guie. Muitos sentirão que aquela “pausa” na vida chegou ao fim e isso é bom. Seu trabalho, ações e movimentos devem ser por você mesmo.