Os signos que não perdoam aqueles que não cumprem promessas

Alguns signos do zodíaco levam as promessas muito a sério e não perdoam as pessoas que não costumam cumpri-las.

Confira se você está na lista:

Touro

Mesmo sendo muito realista e intuindo as promessas que são falsas, o taurino pode se enganar e se decepciona muito quando alguém não cumpre o que prometeu. Fiel e também conservador, este signo não costuma perdoar aqueles que não suprem suas necessidades ou fazem mudanças de planos que o afetam intensamente.

Leão

Enxergando um forte sentido na palavra “eu” e podendo levar suas necessidades de uma forma até um pouco egocêntrica, o leonino odeia quem não cumpre as próprias promessas. Além disso, uma das características marcantes deste signo é seu comprometimento, algo que ele também espera dos outros.

Virgem

Metódico e capaz de ajudar de maneira desinteressada, o virginiano lida muito mal com pessoas que não cumprem suas promessas, já que para ele isso é quase inconcebível. O controle detalhista e perfeccionista deste signo não admite que as pessoas mudem de ideia de uma hora para a outra e deixem sua “palavra” de lado.