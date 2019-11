'Pepe in Grani': Saiba onde comer a melhor pizza da Itália

A "Pepe in Grani", comandada por Franco Pepe, localizada na Campânia, foi eleita a pizzaria com a melhor pizza da Itália, durante a terceira edição do "Pizza Awards Itália", considerado o "Oscar" do alimento.

A cerimônia de premiação foi realizada na noite desta segunda-feira (11) em Roma, por ocasião do festival de comida e vinho "Excellence 2019". O estabelecimento, localizado em Caiazzo, na província de Caserta (200 km da capital Roma), uma cidade de pouco menos de 6 mil habitantes, também recebeu os prêmios de "Melhor Pizza Tradicional" e "Melhor Pizza da Campânia". Além disso, Pepe garantiu o título de "Melhor Pizzaiolo do Ano", enquanto que o posto na categoria feminina foi ocupado por Teresa Iorio, da pizzaria "Dalle Figlie di Iorio", de Nápoles.

Durante o evento foram distribuídos um total de 38 honrarias, sendo 18 nacionais e 20 regionais, concedidas após a avaliação de 200 jornalistas. Os prêmios de "Melhor Pizza Contemporânea" e "Melhor Pizza Frita ficaram com a pizzaria "I Masanielli", de Francesco Martucci, em Caserta. Já o "Melhor Jovem Pizzaiolo" é Luca Mastracci, da Pupillo, em Frosinone.

O título de "Melhor Pizza Romana" foi concedido para a "180g", de Jacopo Mercuro e Mirco Rizzo, localizada em Centocelle. Entre as categorias premiadas também estão o "Melhor Formato de Pizzaria" (Pizzium, em Milão); a "Melhor Carta de Vinhos e de cerveja" (Dos irmãos Francesco e Salvatore Salvo, em San Giorgio a Cremano.

A pizzaria "Le Parùle", de Giuseppe Pignalosa, em Ercolano, ficou com o prêmio de "Melhor Pizza Napolitana". O título de "Embaixadores da Pizza no Mundo" foi dado para Alessandro Condurro e Gino Sorbillo. "Seu Pizza Illuminati" (Lazio), "Da Zero" (Lombardia e Basilicata), "I Tigli" (Vêneto), "L'Apogeo" (Toscana), "400 Gradi" (Puglia) e "Piano B" (Sicilia) foram os destaques regionais.