Google Nest Mini chega ao Brasil

O Google anunciou a chegada ao Brasil do Nest Mini, sucessor do Google Home. A caixa de som inteligente que permite a integração com outros equipamentos de casa estará à venda por R$ 349 a partir desta terça-feira (12) no varejo físico e online.

O dispositivo é feito a partir de garrafas PET 100% recicladas e terá duas cores: giz (cinza) e carvão (preto).

O anúncio acontece semanas depois que a gigante do varejo online Amazon.com lançou no Brasil a linha Echo para funções de assistente digital Alexa.