Google Nest Mini: conheça 40 sugestões de comandos para o aparelho

O Google Nest Mini foi lançado oficialmente no Brasil nesta terça-feira (12), por R$ 349. A caixa de som conta com o serviço Google Assistente integrado, em que o usuário pode pedir músicas, acender ou apagar luzes de cômodos e até fazer perguntas científicas (vai que aparece alguma dúvida durante o dia).

Google Nest Mini chega ao Brasil

Isso funciona porque, além da enorme base de informações do Google, a empresa conta com parcerias que permitem um maior número de interações com outros objetos, serviços e até jogos. Clique aqui para acessar todos os parceiros do assistente de voz.

No anúncio do Nest Mini, o Google fez uma lista com 40 sugestões de perguntas para serem testadas e adaptadas à rotina dos usuários do aparelho – ele escuta todos os sons do ambiente, mas só passa a funcionar com o comando "Ok, Google", gravando apenas o que for perguntado.

40 coisas para perguntar ao Google Nest Mini

Na sala

1. Ok Google, vai chover hoje?

2. Ok Google, acender lâmpada da sala

3. Ok Google, quanto tempo até o trabalho?

4. Ok Google, ligar limpeza

5. Ok Google, quando é o próximo jogo do Corinthians?

6. Ok Google, saindo de casa

7. Ok Google, estou em casa

8. Ok Google, quero jogar

9. Ok Google, onde é a farmácia mais próxima?

10. Ok Google, quais filmes estão em cartaz?

11. Ok Google, horários do filme Malévola

12. Ok Google, me sugira um filme de suspense?

13. Ok Google, ligar ar-condicionado

14. Ok Google, desligar TV da sala

15. Ok Google, assistir Próxima Parada do Whindersson Nunes no YouTube

16. Ok Google, ligar câmera de segurança

17. Ok Google, como está a tabela do Campeonato Brasileiro?

18. Ok Google, assistir Stranger Things no Netflix

Na cozinha:

19. Ok Google, bom dia!

20. Ok Google, o que tem na minha agenda para hoje?

21. Ok Google, ligar cafeteira

22. Ok Google, o que é chimichurri?

23. Ok Google, coloque açúcar na minha lista de compras

24. Ok Google, como é rosemary em português?

25. Ok Google, o que tem na minha lista de compras

26. Ok Google, timer de 30 minutos para tirar o frango do forno

27. Ok Google, agendar jantar com mamãe amanhã às 20h

28. Ok Google, qual o supermercado mais próximo

29. Ok Google, quantas calorias tem uma maçã?

No quarto:

30. Ok Google, como será o meu dia?

31. Ok Google, me acorde amanhã às 7 horas da manhã

32. Ok Google, me lembre de pagar a conta de luz amanhã às 7h30?

33. Ok Google, quais são os meus lembretes?

34. Ok Google, boa noite

35. Ok Google, tocar "Pesadão" da Iza

36. Ok Google, ouvir boas notícias

37. Ok Google, me conte uma história

38. Ok Google, meu voo está no horário?

39. Ok Google, mandar um email para Juliana

40. Ok Google, ligue para a sala de estar