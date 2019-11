Novo recurso do WhatsApp será liberado em breve para iOS e Android

O novo recurso 'Dark Theme' do WhatsApp será liberado em breve para os sistemas iOS e Android. E novas informações sobre a função foram divulgadas nesta segunda-feira (11).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a versão do recurso para o sistema operacional do Google já está quase finalizada.

A plataforma implementou recentemente um papel de parede escuro padrão, que provavelmente foi um dos últimos ajustes no Android.

Já o tema escuro para iOS, ainda precisa ser aprimorado. "Parece que o WhatsApp fez algo errado com o Dark Bubbles, causando o colapso do aplicativo", explicou o site.

Para ambas as plataformas (iOS e Android), ainda não há uma data de lançamento disponível. No entanto, a liberação deve ocorrer muito em breve para os usuários.

I understand that you are no longer patient, because you see that other apps got the Dark Theme quickly.. but really it seems that we're closer to get the Dark Theme in WhatsApp. 🤞🏻

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 11, 2019