WhatsApp revela novos detalhes do próximo recurso 'dark theme'

O aplicativo de mensagens WhatsApp revelou na semana passada novos detalhes do próximo recurso 'dark theme' (tema noturno).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app enviou recentemente uma nova atualização por meio do Programa Beta do Google Play, elevando a versão para 2.19.327.

Atualmente, a popular plataforma trabalha no recurso, fazendo alguns ajustes. A novidade deve ser liberada muito em breve para os usuários.

📝WhatsApp beta for Android 2.19.327: what’s new?

We're getting closer: WhatsApp is working on a Default Dark Wallpaper for the Dark Theme (under development)!https://t.co/gX3cqcZG4e

NOTE: The Dark Theme is not available yet and it will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 8, 2019