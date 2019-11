Garena vai liberar skins exclusivas do Mundial 2019 de Free Fire

A Garena vai liberar skins exclusivas do Campeonato Mundial 2019 de Free Fire. A competição ocorre no próximo sábado (16) no Rio de Janeiro-RJ.

A informação foi compartilhada pela empresa nas redes sociais. Esquadrão dos Espíritos será liberado em breve para os jogadores battle royale.

Para ser o melhor, é preciso se movimentar como um ninja e adaptar-se a novos ambientes. As skins do Campeonato Mundial 2019 de Free Fire estão chegando. #MundialFFhttps://t.co/dQnczX2ZnK pic.twitter.com/oP3IVz6pHA — [Free Fire] – Brasil #MundialFF (@FreeFireBR) November 10, 2019

"Para ser o melhor, é preciso se movimentar como um ninja e adaptar-se a novos ambientes", escreveu no Twitter.

"As skins do Campeonato Mundial 2019 de Free Fire estão chegando. #MundialFF", compartilhou a empresa. Confira trailer:

LEIA TAMBÉM: