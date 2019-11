Samsung anuncia lançamento dos novos Galaxy A10s e A20s no Brasil

A Samsung anunciou, na semana passada, a chegada de dois novos smartphones ao Brasil: Galaxy A10s e Galaxy A20s. Focados em elevar a experiência de produção de conteúdo, os dispositivos receberam atualizações importantes, principalmente no conjunto de câmeras.

De acordo com comunicado, agora, são três câmeras no A10s e quatro câmeras no A20s. Confira todos os detalhes:

A10s

O Galaxy A10s investe em sistema de câmeras capaz de potencializar a criatividade dos usuários. Além de uma lente principal de 13MP, o smartphone conta com sensor de profundidade que proporciona ao usuário a experiência de efeitos bokeh, desfocando o fundo das fotos. Ainda na parte traseira, um leitor de impressão digital aumenta o nível de segurança do dispositivo. A câmera frontal, por sua vez, tem 8 MP e possibilita o reconhecimento facial.

Reprodução

O moderno e elegante Display Infinito de 6,2 polegadas de LCD conta com resolução HD+ , oferecendo uma ótima qualidade de imagem. E, apesar de compacto, o A10s tem processador Octa Core de 2.0 GHz, 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Já a bateria de alta duração possui 4.000 mAh de capacidade.

A20s

O Galaxy A20s conta com poderosas soluções para elevar a experiência do usuário. O novo conjunto de câmeras, por exemplo, conta com quatro lentes. Na parte traseira, há uma câmera principal de 13 MP, uma câmera ultra wide com ângulo de abertura de 120° e 8 MP e um sensor de profundidade de 5 MP. Já na parte frontal, o sensor é de 8 MP.

Outro ponto alto do dispositivo é o design. Desenvolvido com Display Infinito de 6,5 polegadas, leitor de impressão digital e reconhecimento facial, o smartphone foi detalhadamente desenhado. Além disso, proporciona uma experiência de som imersiva, com o áudio 3D da tecnologia Dolby Atmos.

Reprodução

O desempenho é assegurado pelos 3 GB de memória RAM. Com 32 GB de memória interna e capacidade de expansão com cartões microSD de até 1 TB, o A20s garante amplo espaço para armazenamento de aplicativos, fotos e vídeos. A bateria tem capacidade de 4.000 mAh.

Preços

Ambos os modelos estarão disponíveis nas cores preto, azul e vermelho. O novo Galaxy A10s tem valor sugerido de R$ 1.099,00. O Galaxy A20s, por usa vez, chega ao mercado nacional com preço sugerido de R$ 1.299,00.

LEIA TAMBÉM: