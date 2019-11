Os signos que precisarão manter a calma durante a Lua Cheia em Touro

Nesta terça-feira, uma Lua Cheia em Touro ganhará os céus, trazendo efeitos para todos os signos do zodíaco e pedindo a calma de alguns deles.

Confira:

Touro

Situações e pensamentos complexos podem afetar o taurino a partir deste fenômeno. Uma energia egocêntrica ou cansaço podem tomar conta, mas tudo isso deve ser transmutado e canalizado em transformação e capacitação para que projetos sejam concretizados. Este é um momento de crescimento pessoal construtivo que pode ajudá-lo a florescer, mas apenas se você não temer as mudanças.

Gêmeos

O geminiano pode iniciar uma semana mais emocional, que o conecta com o passado e todos os ciclos que é preciso concluir, fechar e liberar para seguir em frente. O momento pode intensificar atitudes impulsivas e aumentar o estresse acumulado, por isso é uma boa hora para relaxar e dar um tempo a si mesmo. Não assuma responsabilidades que não são suas e recarregue suas baterias, cuidando de forma mais adequada da sua saúde física e mental.

Sagitário

Momento de muito cuidado com as palavras e discussões na vida pessoal e especialmente no trabalho. O estresse cotidiano precisará ser liberado mais do que nunca para que sua alegria não seja ofuscada. Alguns sagitarianos lidarão com grandes decisões que podem influenciar em muitos aspectos, o que pedirá calma, análise e conexão com própria intuição.