Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 11 a 15 de novembro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Propostas de trabalho e negócios chegam. Tente analisar o que combina com você em sua vida profissional. Cuide de dores nas costas e no pescoço que podem ser causadas por tensão nervosa.

Não seja tão dramático em sua vida pessoal, lembre-se de que a vida é uma mudança constante. Um amigo o está procurando para convidá-lo para um aniversário. Você paga as dívidas.

No amor, você permanecerá estável com seu parceiro, apenas certifique-se de que todos tenham seu espaço e não sejam pressionados. Cuidado com seu ciúme.

Esta semana, você alcançará o que propôs e o sucesso chegará em todas as suas formas, especialmente em termos econômicos. Um membro da família está procurando por você para pedir ajuda. Seus números da sorte são 00, 19 e 78.

Touro

São dias de nostalgia e sentir falta. Não seja tão drástico em sua vida pessoal, lembre-se de que sua raiva o faz explodir e não tomar as melhores decisões. Alguém o convidará para fazer uma viagem.

Alguém do signo de Libra ou Áries o procurará para pedir conselhos e ajuda financeira. Você finaliza um curso ou pensa em iniciar algo do tipo.

Semana de muito estresse no trabalho, mas lembre-se de não se pressionar por questões que não se pode controlar.

No amor, você conhecerá novas pessoas. Considere que seu signo é um dos mais conquistadores do zodíaco; portanto, não machuque outras pessoas. Comece a ser mais organizado em suas tarefas diárias. Seus números da sorte são 01, 22 e 34.

Gêmeos

Tudo na vida tem causa e efeito. Por isso, analise aquilo que você já fez para poder colocar sua vida pessoal nos eixos. Lembre-se de que seu signo é o mais inteligente e sempre pode ajudar os outros a ser melhores.

Você efetua pagamentos. Tente não pressionar os assuntos do amor, deixe fluir e que cada coisa acontece no seu tempo. Esteja mais atento a sua saúde. Tente fazer um curso que o ajudará no futuro.

Não deixe o medo ser mais forte do que o seu desejo de ser alguém na vida. Cuide do seu dinheiro e não gaste por impulso. Seus números da sorte são 01, 23 e 44.

Câncer

Seu signo é terá sorte este mês e esta semana pode trazer um acontecimento especial. Se atreva a qualquer mudança que queira fazer no local de trabalho ou na vida pessoal, mas tente ser discreto porque seu signo constantemente atrai inveja.

Você recebe dinheiro e deve considerar economizar ao menos um pouco. Se você estiver estudando, serão dias atarefados, portanto, tente se organizar.

Seja mais positivo e pensa palavras que o incentivem a avançar e ser melhor; você verá que, ao pronunciá-las todos os dias, alcançará o que deseja. Um amor de um signo de Ar chegará. Seus números da sorte são 07, 29 e 33.

Leão

Semana de algumas pressões no trabalho. Tenha calma em todas as situações, seu signo é muito explosivo e essa atitude complica ainda mais os problemas.

Você é convidado para um evento onde se divertirá muito e receberá um presente. Seja mais prudente com seus hábitos e excessos; lembre-se de que seu ponto fraco é o fígado, então tente cuidar mais da sua saúde.

Viagens de trabalho podem acontecer. Um amor do signo de Aquário ou Áries estará muito presente em sua vida. Aceite que você merece ser feliz. Seus números da sorte são 04, 16 e 21.

Virgem

Você tomará decisões importantes. Seu signo passa por um estágio de mudanças, ideal para se reinventar. Você amadurecerá na sua maneira de pensar e deixará para trás o que o machucou, especialmente as más amizades e amores que não eram para você.

Será uma semana de trabalho duro. Você terá sorte na quarta-feira com os números 09, 23 e 41. O comprometidos, continuarão com seu parceiro muito estável, apenas tente não misturar os problemas do trabalho com sua vida sentimental.

Bons hábitos e o cuidado com a saúde o beneficiarão no futuro. Se você é solteiro, um amor muito compatível com o signo de Peixes, Touro ou Sagitário entrará em sua vida. Tenha força e conhecimento para crescer como pessoa, mas não acredite que está sempre certo e os outros errados.

Libra

Tenha cuidado com pessoas que não são sinceras e tente não discutir seus assuntos pessoais. Observe melhor sua alimentação para não sofrer os efeitos no futuro.

Você organiza documentos legais e faz pagamentos. Um curso de especialização pode ajudá-lo a crescer profissionalmente. O amor não é comprado, é dado, então não tente busque amores baseados em momentos sinceros e simples.

Os solteiros podem se apaixonar por alguém de Aquário, Peixes ou Áries que serão muito compatíveis. Cuide de problemas da visão ou audição. Seus números da sorte são 08, 11 e 34. Tente usar mais vermelho para atrair prosperidade.

Escorpião

É hora de amadurecer diante dos problemas. Considere que o seu signo não gosta de ser questionado e pode ficar com raiva quando as coisas não saem como você deseja; portanto, tente mudar esse modo de ser e levar uma vida mais fácil.

Você terá sorte no dia 13 de novembro com os números 03, 25 e 66; combine-os com a sua data de nascimento para personalizar a sorte. Não fique sobrecarregado pelos problemas com seu parceiro, na vida sentimental há altos e baixos; nem tudo é felicidade e precisamos relaxar.

Você sente falta de um amor por Áries ou Câncer que não está mais com você. Tente ficar em paz e fechar círculos com pessoas que foram importantes em sua vida. Cuidado com roubo ou perda se você for viajar.

Sagitário

Sua saúde mental está em alta e isso fará você prosperar em tudo o que tem em mente. Nesta semana, seu humor domina a execução de qualquer tarefa, por isso é muito importante que você esteja cercado por pessoas positivas que o deixem aprender e não gerem dúvidas e incertezas.

Lembre-se de que o melhor momento para deixar um emprego é quando você tem outra proposta de trabalho que o agrada mais financeiramente e em outros aspectos.

Às vezes você é muito sensível ao seu parceiro, por isso tente não levar as situações tão a sério e deixe o amor fluir. Confie no seu desempenho e criatividade no trabalho.

Seus números da sorte são 01, 27 e 88. Um membro da família pode ficar doente e precisar de apoio.

Capricórnio

Semana de oportunidades de crescimento no trabalho. Não tema se candidatar a vagas de empresas internacionais ou que oferecem um cargo melhor.

Você se estressa com sua vida amorosa e não sabe como resolver os problemas de casal; portanto, é preciso não procurar problemas onde não existem e deixar o ciúme de lado.

Semana de traçar as estratégias das últimas semanas do ano no trabalho. Tenha cuidado com problemas de pele ou ossos. Você terá sorte em 13 de novembro com os números 07, 30 e 55, combinando-os com a sua data de nascimento.

Tenha cuidado com gastos em festas e na organização de eventos. Tenha mais cautela nas ruas para não se acidentar e esteja muito atento em questões judiciais. Mantenha a gratidão sempre.

Aquário

Seja atencioso com a direção que sua vida está tomando, lembre-se de que seu signo sempre precisa ter certeza do que tem e do que faz para ficar em paz consigo mesmo.

Você passará dias de muitos contratempos com as pessoas no trabalho e isso fará você pensar em mudanças. Lembre-se de que seu melhor mês para novas oportunidades de trabalho será janeiro, então tente tomar as decisões com mais calma.

Cuidado com o uso de remédios sem orientação médica e estresse. Você terá sorte em 13 de novembro com os números 06, 15 e 34. O convidam para um evento. Use toda a sua energia para alcançar o que você tem como propósito de vida.

Peixes

Você deve ter toda a positividade para alcançar seus objetivos de trabalho. Vá atrás do que deseja, mas tente se acalmar e ter paciência.

Você recebe dinheiro de um pagamento atrasado ou um bônus. Cuidado com os problemas com vírus ou bactérias; tente manter seu corpo e saúde fortes para não acabar doente.

Um amor com quem terminou há muito pode procurá-lo; tente ser gentil e diga a que não há como voltar atrás se assim o sente. No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro e pensará em dar um passo importante.

Você terá sorte no dia 13 de novembro com os números 21, 53 e 97. Tenha cuidado com a inveja, especialmente das pessoas próximas a você, porque elas podem querer algo o que é seu.