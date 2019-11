Estes 5 alimentos são ricos em potássio e ajudam a combater as cãibras

As cãibrasmusculares são uma verdadeira complicação que podem atingir pessoas de diferentes idades e por diversas causas. Exercícios, cólicas menstruais ou desidratação são os principais gatilhos.

Uma forma de ameniza-las é massagear a região. Outra é adicionando nutrientes que ajudam a diminuir a ocorrência das dores. Eletrólitos como cálcio, potássio, sódio e magnésio podem evitar as cãibras.

De acordo com o sítio estrangeiro Web MD, estes são alguns alimentos que devem fazer parte da sua dieta caso você queira deixar estas dores para trás.

Batata doce

Reprodução/ Pixabay

As bananas são as frutas padrão para medir a eficácia contra as cãibras. Logo, a batata doce surge como uma boa opção. Segundo o portal, elas são ricas em potássio, magnésio e cálcio. Outro ponto positivo é a quantidade de água que ajuda a manter a hidratação.

Abacate

Uma das frutas da moda, o abacate é uma fonte poderosíssima de potássio. O Web MD afirma que esta fruta contém o dobro de potássio que a batata doce e a banana. O sítio aconselha a substituir a maionese por abacate amassado, já que a fruta é rica em gorduras de boa qualidade.

Melão

Reprodução/ Pixabay

É um pacote completo. Rico em água, potássio, magnésio e cálcio e com quantidade ideal de sódio, os melões são a versão natural dos isotônicos, e a resposta certa para as cãibras.

Melancia

Rica em água e potássio. Os demais nutrientes não são tão altos, porém é uma ótima forma de manter-se hidratado.

Picles

Reprodução/ Pixabay

Muitos atletas utilizam o suco do picles para evitar as caibras. É comum em algumas esquipes profissionais ver desportistas tomando o caldo logo depois de uma intensa sessão de exercícios.

Pesquisas recentes mostram que a quantidade de água e sódio do picles causa uma reação no sistema nervoso que suspende imediatamente a cãibra, afirma o Web MD.