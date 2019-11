Estes são os próximos quatro recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em novos recursos. Pelo menos quatro novidades devem ser liberadas em breve para os usuários. Confira:

Novos emojis

Um recente beta do aplicativo de menagens WhatsApp revelou novos emojis na versão do app para o sistema operacional Android.

O update deve ser disponibilizado no aplicativo ainda neste ano, provavelmente em dezembro, de acordo com a página Emojipedia.

New emojis, supporting the latest Unicode (and 3 updated emojis)! https://t.co/zBTrkoJazr

Netflix

O aplicativo de mensagens instantâneas trabalha em novo recurso para os usuários da popular plataforma. Será possível reproduzir vídeos da Netflix diretamente no app, muito em breve.

Quando for compartilhado um link compatível, a plataforma mostrará uma miniatura grande, com o ícone Play. Ao tocar, a plataforma mostrará o vídeo no aplicativo (sem abrir o app Netflix).

Tema escuro

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.311: what's new?

Redesigned Dark Splash Screen (under development, but some users might be able to see it) and small improvements for the Dark Theme.https://t.co/NlK8zVNXZT

NOTE: The Dark Theme will be available in future for beta testers.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 1, 2019