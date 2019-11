Versão do WhatsApp para o sistema Android receberá novos recursos

A versão business do WhatsApp para o sistema operacional Android receberá novos recursos. Além dela, o app convencional também deve receber as novidades.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, em uma recente versão beta, já foram liberados alguns detalhes. No recente update, já está disponível uma nova tela de abertura no tom escuro.

A atualização também conta com novas referências ocultas sobre o recurso 'contas vinculadas', que estará disponível no futuro para os usuários.

O recurso permitirá vincular sua conta a serviços externos, por exemplo, ao Facebook. No entanto, ainda sem data oficial de liberação para todos.

Ainda segundo o site, o WhatsApp também removerá completamente a ícone da câmera na versão business, substituindo por um novo guia de início. Confira:

📝 WhatsApp Business beta for Android 2.19.117: what's new?

New Dark Splash Screen available (it requires System Dark Mode)

UNDER DEVELOPMENT: Linked accounts.

WhatsApp is also deprecating the Camera tab, to introduce the Home tab! 😱https://t.co/P0ZNUDPikn

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 5, 2019