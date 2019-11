Free Fire Pro League 3: Confira os 12 finalistas para a grande final no Rio de Janeiro

Doze equipes vão disputar a grande final da Free Fire Pro League 3 (FFPL3), campeonato brasileiro do game battle royale. A decisão ocorre neste sábado, 9 de novembro, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Além da premiação total de R$ 35 mil, a FFPL3 vale duas vagas para a Free Fire World Series: campeão e vice vão disputar na próxima semana, 16 de novembro, o título mundial do jogo, além de US$ 400 mil da premiação.Veja a lista dos finalistas:

B8

Black dragons

Ryze xcry

Lendários

Pain gaming

Red canids kalunga

Easy gaming

Los maniacos

Corinthians

Loud

God eSports

INTZA

A Pro League 3 vem sendo disputada desde o mês de agosto. Dos mais de 10 mil times que se inscreveram, 1.728 começaram na competição, totalizando aproximadamente 7.000 jogadores.

As partidas da final da FFPL3 serão transmitidas nos canais oficiais do Free Fire no Youtube e Facebook, a partir das 13h.

