Feriadão em família: confira dicas de lugares para viajar com crianças pequenas

Não existe fórmula mágica para escolher o destino da viagem com os filhos, mas a idade é muito importante para definir o lugar. Para cada faixa etária, existe uma variedade de destinos que pode ser mais adequada, garantindo assim a diversão de todos os membros da família.

Para um voo tranquilo com crianças pequenas, atente para alguns detalhes. Confira com a companhia aérea qual a idade mínima que o bebê deve ter para viajar. Crianças com até dois anos normalmente não pagam pela passagem. Tente sincronizar o horário do voo com os períodos de sono do bebê. Em trajetos longos, prefira voos noturnos. Leve sempre uma mochila com mudas de roupa, fraldas, trocador e lenços umedecidos.

Como explorar o Brasil é sempre uma boa opção, apresentamos alguns bons lugares para curtir o próximo feriadão, 15 de novembro. Aproveite!

Até 5 anos

Porto de Galinhas

Porto de Galinhas, localizada no município de Ipojuca, no Estado de Pernambuco, é uma delícia para crianças porque praticamente todas as praias formam piscinas naturais e são com águas mornas. Segundo a agência de turismo Agaxtur, há resorts com infraestrutura completa para as crianças mais novas.

Divulgação/MTur

Maragogi

Maragogi, no Alagoas, é um excelente local para viajar com crianças pois a região oferece uma ótima estrutura de atividades e entretenimento para todos os membros da família, além de ser um destino deslumbrante. A temperatura é muito boa durante o ano inteiro. Os passeios pelas piscinas naturais são inesquecíveis. Crianças com até 12 anos não pagam em diversos resorts da região.

Divulgação/CVC

Balneário Camboriú

Aproveite os dias em Balneário para levar as crianças para o parque Beto Carrero World. Localizado na cidade de Penha, litoral de Santa Catarina, é o maior parque temático da América Latina. É um destino muito divertido para todas as idades e oferece várias atividades para crianças de 5 anos. São muitas atrações para os pequenos, shows e espetáculos circenses distribuídos nas áreas temáticas.

Divulgação/Beto Carrero World

De 5 a 10 anos

Fortaleza

Além de passeios para Cumbuco e Morro Branco, aproveite para conhecer o Beach Park. Esse parque aquático é uma ótima indicação de passeio para toda a família, inclusive para as crianças pequenas, com atrações divertidas como a Arca de Noé, o Acqua Circo e a Ilha do Tesouro.

Luiz Souza/Fotoarena/Folhapress

Parque Nacional de Itatiaia

Criado em 1937, o Parque Nacional de Itatiaia abrange os municípios de Itatiaia e Resende (RJ), e Bocaína de Minas e Itamonte (MG). Vá bem cedo para conseguir ir a todos os locais incríveis dentro do parque como cachoeiras, lagos e exposições, e para fazer trilhas. As crianças vão adorar!

Sylvia Nogueira Cury/Folhapress

Costa do Sauípe

Localizado perto de Salvador fica o maior complexo hoteleiro do Brasil. Nos resorts da Costa do Sauípe você encontra tudo o que precisa para passar dias inesquecíveis com a garotada. A área de lazer conta com 21 piscinas, esportes náuticos, trapézio, trilhas, quadras de tênis e quadras poliesportivas.

Divulgação/CVC

De 10 a 15 anos

Foz do Iguaçu

Não deixe de conhecer as Cataratas do Iguaçu. A entrada no Brasil fica no Paraná, Parque das Aves e o Macuco Safári. As Cataratas do Iguaçu são um dos patrimônios culturais da Unesco e você pode conhecê-la fazendo trilha e passando por embaixo dela em um bote. Quer completar a viagem? Vocês podem conhecer a Tríplice Fronteira, ver as imponentes quedas d’água e um pouco da Argentina e do Paraguai.

Divulgação/CVC

Pantanal

Amanhecer com o canto dos pássaros, contemplar animais soltos e observar um colorido pôr do sol em um horizonte aberto são algumas das atrações que só o Pantanal, no Mato Grosso do Sul, oferece. Nesse cenário maravilhoso, um passeio que crianças e adultos vão adorar é o safári fotográfico em um carro 4×4 ou barco.

Odair Leal/Folhapress

Caldas Novas

Com águas quentes para todos os lados, Caldas Novas, em Goiás, é um excelente destino para quem quer aproveitar os diversos parques aquáticos da cidade. Para quem gosta de atividades mais radicais, também é possível fazer mergulho, tirolesa, canoagem, trilhas, entre outros esportes.