Corinthians e LOUD vencem Free Fire Pro League 3 e representarão o Brasil no Mundial

O Brasil será representado pelas equipes Corinthians e LOUD na Free Fire World Series, final do campeonato mundial de Free Fire, jogo com mais de 450 milhões de jogadores no mundo.

A equipe campeã, Corinthians, e a vice, LOUD, entrarão na disputa pela premiação de US$ 400 mil no sábado que vem, dia 16 de novembro, na Arena Carioca 1, Rio de Janeiro.

O jogador Fixa, do Corinthians, foi considerado o MVP (Most Valuable Player) da 3ª temporada da Free Fire Pro League, com 20 kills.

Com presença das 12 melhores equipes de Free Fire do Brasil, a Free Fire Pro League 3 alcançou um pico de mais de 1 milhão de espectadores simultâneos únicos nos canais oficiais de Free Fire no Youtube e Facebook, comprovando a popularidade do game no país. No Twitter, a hashtag #FFPL figurou no topo dos principais assuntos da rede social.

