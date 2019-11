A criança de cada signo do zodíaco

Todos os signos do zodíaco possuem características marcantes que o acompanham desde a infância. Descubra a personalidade infantil do seu signo:

Áries

A criança de Áries é muito predisposta à conquista, ao sucesso, é super intuitiva, competitiva e sempre quer chegar primeiro. Elas possuem coragem e estão sempre correndo para algum lugar. Sua energia revoluciona e tem força de vontade.

Touro

Esses pequenos aproveitam todos os prazeres da vida ao máximo. Touro é a expressão terrena dos prazeres do planeta Vênus. As crianças de touro apreciam a natureza, os pássaros, as árvores, o céu e suas nuvens, os sons de um riacho, o calor do sol em seu rosto.

Gêmeos

Estas são crianças que têm a capacidade de realizar várias ações de uma só vez. Eles não discriminam. Eles fazem pontes, associações, conectam, testam, são livres, descobrem, aprendem, viajam e se comunicam.

Câncer

As crianças de Câncer estão ligadas à sua família, ao passado e aos sentimentos doces e gentis. Eles são crianças protetoras, acolhedoras, carinhosas e possuem um lado “materno” muito especial.

Leão

Desde cedo eles vão em busca da sua identidade. São fogo, seres ativos e brilhantes, com muita energia criativa. Eles têm uma imagem magnética, carismática, generosa e extrovertida.

Virgem

São crianças muito maduras, que sempre querem ajudar. A criança de Virgem se adapta ao que seu mundo propõe, sabe que é parte de um sistema e tenta se destacar nele. São detalhistas, inteligentes e muito esforçadas.

Libra

Eles amam tudo o que é bonito, a estética e arte. Equilibram suas emoções, sendo justos e sensíveis à beleza da vida. Estas crianças são delicadas, receptivas, sinceras e se entregam ao carinho dos outros.

Escorpião

Crianças de Escorpião não temem nada, enfrentam seus medos e incorporam atitudes corajosas em suas vidas. Elas são seres misteriosos e intensos, que surpreendem os adultos.

Sagitário

A criança sagitariana segue a energia da vida como uma flecha lançada ao céu e vai atrás do seu caminho. É curioso e comovente. Ela não está focada só no objetivo, ela está interessado no caminho, na busca pela verdade, experiências e diversão. É guiada pela autoconfiança.

Capricórnio

A criança capricorniana pode ser um pouco solitária e formar sua estrutura e ordem internas por si só, sabendo bem o que deseja para si. Uma criança capricorniana tem uma grande capacidade de concentração. Elas são objetivas, maduras para a sua idade, auto-suficientes e se atraem pela sabedoria.

Aquário

Amigos e grupos sociais como a escola são muito importantes para esta criança. A identidade aquariana é identidade de grupo. Possuem sempre idéias criativas e inovadoras, que propõem mudanças. São crianças do futuro.

Peixes

São como uma gota do oceano, única mas que se conectam de maneira profunda com os demais. Emocionais, intuitivos e sensíveis mais às necessidades dos outros do que as pessoais, as crianças de Peixes estão ligadas aos sonhos, imaginação e fantasia.